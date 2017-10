Autores interessados devem contatar a Secretaria da Cultura e Turismo, por e-mail, até segunda-feira (16/10)

publicado em 11/10/2017

Escritores locais terão a oportunidade de participar de uma mesa-redonda especial, que marcará o encerramento da edição de 2017 do Fliv – Festival Literário de Votuporanga. O evento acontecerá entre os dias 21 e 29 de outubro, no Parque da Cultura, numa realização da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

A atividade será realizada no segundo domingo do festival (29/10), a partir das 19h, na sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, e tem o objetivo de fomentar a cena literária votuporanguense, aproximando os autores locais do público e atraindo uma maior visibilidade para os livros produzidos na cidade.





Os escritores que desejarem fazer parte da mesa-redonda devem procurar a Secretaria da Cultura e Turismo, até segunda-feira (16/10), por meio de um e-mail de demonstração de interesse, que deverá ser encaminhado para o endereço cultura@votuporanga.sp.gov.br.





No dia 29 de outubro, após o bate-papo com os autores, o encerramento do festival será protagonizado pelos artistas Luciana Mello e Jair Oliveira, no show "Tributo a Jair Rodrigues", que integra o Circuito Secoop/SP de Cultura, numa parceria com as cooperativas Coacavo e Sicoob Credlíder.





Sobre o Fliv 2017





Neste ano, Votuporanga sedia a sétima edição do Fliv, que trará ao público uma intensa programação, inteiramente gratuita, de shows, bate-papos com escritores, sessões de contação de histórias, espetáculos teatrais, palestras, exposição e venda de livros, entre outras atividades.





Em 2017, a autora homenageada pelo festival é a romancista e contista Lygia Fagundes Telles. Considerada uma das maiores expoentes vivas da literatura brasileira, Lygia é membro da Academia Brasileira de Letras e, em 2016, foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura.





Dentre os escritores com presença confirmada para esta edição estão: Santiago Nazarian, Evandro Affonso Ferreira, Carol Rodrigues, Andréa Del Fuego e Carina Castro. A curadoria do evento é de Reynaldo Damazio, editor, crítico literário, escritor e gestor cultural.





A estrutura do Fliv 2017 contará com toda a arquitetura do Centro de Cultura e Turismo. Biblioteca, museu, auditórios, salas de cinema e oficinas receberão uma programação recheada de livros, arte, cultura e informação. O evento contará ainda com área de Food Park, Feirinha de Livros e Artesanato, práticas esportivas e de meio ambiente, além do Palco Principal, onde serão realizados espetáculos musicais.





A promoção do evento é da TV TEM - Globo.