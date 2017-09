Últimas vagas para palestra gratuita com o apresentador do Bom Dia São Paulo estão disponíveis no site da instituição

publicado em 18/09/2017

O apresentador do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, estará na cidade nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, falando sobre Inovação e Comunicação do Futuro (Foto: Reprodução internet)

O Senac Votuporanga está recebendo as inscrições para as últimas vagas da palestra com o jornalista Rodrigo Bocardi em Votuporanga pelo Portal Senac: www.sp.senac.br/votuporanga. O apresentador do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, estará na cidade nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, falando sobre Inovação e Comunicação do Futuro. O encontro será no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, às 19h30, e a participação é gratuita.

A atividade comemora o Dia do Rádio, 25 de setembro, e contará com a participação dos alunos dos cursos Radialista – setor locução e Radialista – sonoplastia, com turmas em andamento na unidade. “O Senac Votuporanga é referência regional na formação de profissionais do rádio e, todos os anos, trazemos nomes reconhecidos em comunicação para discutir a área, contribuindo para um debate positivo e envolvendo não só os alunos, mas também radialistas, jornalistas, interessados no assunto e a comunidade em geral”, destaca Eliane Baltazar Godoi, gerente da unidade.

Inicialmente a palestra seria realizada no auditório da unidade, mas, com a grande procura, foi transferida para o Centro de Convenções. “O anúncio da vinda de um profissional como Rodrigo Bocardi e do tema – Inovação e Comunicação do Futuro – gerou uma repercussão muito positiva em toda a região. Com a grande procura, decidimos levar a palestra para o Centro de Convenções, onde conseguiremos receber mais participantes”, comenta.

Serviço:

Inovação e Comunicação do Futuro

Palestrante: Rodrigo Bocardi

Data: 22 de setembro

Horário: às 19h30

Local: Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo

Endereço: Av. dos Bancários, 3299 - Jardim Alvorada

Inscrições gratuitas: www.sp.senac.br/votuporanga

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista