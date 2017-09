A prova da UFU – Universidade Federal de Uberlândia, para os cursos superiores gratuitos de licenciatura em Pedagogia e Administração Pública será realizada neste domingo (1/10), no CEM “Prof. Faustino Pedroso”, na Rua Vila Rica, 2943 - San Remo , com início marcado para às 13 horas.

Os cursos serão oferecidos na modalidade de Ensino à Distância (EAD), devido a parceria que a Prefeitura de Votuporanga possui com diversas universidades federais por intermédio do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Os portões serão abertos às 12h, com fechamento às 12h50. A prova terá duração mínima de 4 horas. Para fazer o exame, os candidatos devem apresentar documento com foto.

Ao todo, 178 candidatos se inscreveram para disputar 110 vagas nos cursos de ensino à distância. Para Pedagogia, são ofertadas 50 vagas e para Administração Pública, mais 60 vagas, destinadas ao público em geral, que já tenha concluído o Ensino Médio.