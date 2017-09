Denise Leppos, formada em 2007 pela Instituição, investigou as razões pelas quais a obra do dramaturgo Plínio Marcos foi censurada durante a Ditadura Civil-Militar brasileira

publicado em 13/09/2017

De acordo com a Denise, finalizar mais uma etapa da vida acadêmica traz um misto de sensações entre dever cumprido e o início de novos desafios (Foto: Divulgação/Unifev)

A egressa do curso de Letras da Unifev Profa. Dra. Denise Leppos, 32 anos, conquistou, recentemente, o título de doutora em Linguística, pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR).

Formada em 2007 pela Instituição, a Profa. Dra. investigou, sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Piovezani, as razões pelas quais a obra do dramaturgo Plínio Marcos foi censurada durante a Ditadura Civil-Militar brasileira.

Para concluir o seu projeto, a egressa da UNIFEV teve a oportunidade de realizar um estágio de doutoramento na França. Durante um ano ela morou em Paris e estudou na Université Sorbonne Nouvelle Paris III, sob a coorientação da Profa. Dra. Claudia Poncioni, responsável pelo Centre deRecherches sur les Pays Lusophones (CREPAL) da Université Paris III.

“A experiência me proporcionou a possibilidade de encontrar professores e pesquisadores reconhecidos internacionalmente no domínio das ciências humanas, sociais e da linguagem. No aspecto pessoal, conheci outra cultura, pessoas e lugares diferentes, que acrescentaram ao meu desenvolvimento como ser humano”, contou.

De acordo com a Denise, finalizar mais uma etapa da vida acadêmica traz um misto de sensações entre dever cumprido e o início de novos desafios.

“Embora tenha concluído essa fase árdua e, ao mesmo tempo, prazerosa, me armo de inspirações para continuar a longa jornada da carreira acadêmica e do magistério superior. Após a finalização do Doutorado, pretendo prestar concursos na área e continuar pesquisando. A UNIFEV teve um papel de grande importância para que minhas atuais conquistas acontecessem; pois, durante a graduação, tive aulas com docentes competentes, aos quais tenho muita admiração. Até hoje me lembro de todos com muito carinho e, também, uma enorme gratidão”.