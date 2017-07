O investimento na unidade, que deverá ser modelo no setor, gira em torno de R$12 milhões

publicado em 13/07/2017

A rede de supermercados Laranjão se prepara para inaugurar um novo empreendimento no interior do Estado de São Paulo. Votuporanga foi a cidade escolhida para sediar o maior supermercado da rede entre as 10 lojas já instaladas em S.J. do Rio Preto, Penápolis, Bebedouro e José Bonifácio.

Previsto para começar a funcionar no segundo semestre deste ano, a diretoria da rede já iniciou o processo de contratação de 240 pessoas em cargos variados, como caixas, repositores e gerentes. No primeiro dia de cadastro, foram recebidos 3 mil currículos.

A loja de Votuporanga terá 3.000 m² de área livre de venda, estacionamento, uma diversidade de mais de 15 mil itens e 26 lojas satélites. O supermercado ultrapassará a atual maior loja da rede que fica no Shopping Cidade Norte em Rio Preto com 1.800 m² e conta com 171 funcionários. O investimento do Laranjão em Votuporanga gira em torno de R$12 milhões. A obra teve início em janeiro de 2016, seguindo uma linha moderna e diferenciada que deverá ser modelo para o setor.

“Acreditamos no potencial da cidade, por ser referência para a região, permitindo que consigamos atender milhares de consumidores que hoje precisam se deslocar até S. J. do Rio Preto para aproveitar as nossas condições e produtos oferecidos”, destacou Lauro César Bianchi, diretor da rede.

A expectativa é que seja referência nessa área de supermercados, uma vez que terá tecnologias até então não empregadas nos supermercados paulistas. “Estamos trazendo muitas novidades, tudo pensando no conforto e na praticidade dos nossos clientes. Acreditamos que com isso vamos agregar muito valor para o setor”, ressaltou Bianchi.

A loja de Votuporanga terá mais de 15 mil itens do mix de produtos do Laranjão, com ofertas exclusivas e promoções de qualidade. Seguindo uma das linhas da empresa, também serão prestigiadas as marcas regionais, buscando atender aos consumidores com os produtos que já fazem parte do seu hábito de consumo.

Geração de emprego e renda

Desde o início das obras, a rede Laranjão tem contribuído para a geração de empregos diretos e indiretos em Votuporanga. São mais de 30 profissionais contratados, além de empresas terceirizadas.

Ao iniciar o atendimento, a unidade deverá empregar, aproximadamente, 240 pessoas em diversas áreas, desde vagas de gestão a operacionais, como, por exemplo, gerente administrativo, auxiliar financeiro, assistente administrativo, repositor, operador de câmera fria, balconista e caixas, encarregado de feirinha, açougueiro, padeiro, peixeiro, recepcionista, encarregado de logística e distribuição, conferente de mercadorias, entre outros.

Laranjão Supermercados

Com quase 50 anos de história, o Laranjão tem 10 lojas instaladas na região Noroeste Paulista. São 1,4 mil colaboradores que trabalham nas seis unidades de S.J. do Rio Preto, na de Penápolis, em duas de Bebedouro e na de José Bonifácio.

Antônio Catricala, Rafael Catricala e Domingos Ribeiro iniciaram a história da rede ao abrirem em 1969, em Bebedouro, a mercearia Casa Paganelli. O nome “Laranjão” surgiu em 1974, em virtude da cidade ser reconhecida como a capital da laranja.

A mudança no nome também trouxe inovação para os negócios. A primeira unidade em S. J. do Rio Preto foi inaugurada em 1980, com uma estratégia de escolher lugares próximos aos consumidores, com produtos de qualidade e uma política de preços baixos.

Hoje, além das 10 lojas instaladas no interior do Estado, que oferecem mix completo e ainda açougue, rotisseria, padaria e lanchonete, a Rede mantém três unidades da Drogaria Laranjão. A empresa segue com a visão de ser reconhecida como a melhor no ramo em todo o Estado de São Paulo e referência em qualidade, com a qual os clientes se identifiquem e os colaboradores se sintam realizados profissionalmente.