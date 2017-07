Uma nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) está em construção pela Prefeitura de Votuporanga. Localizado na avenida Olívio Commar, no bairro Jardim Noroeste, o CRAS Noroeste terá uma área construída de aproximadamente 237m² e contará com duas salas de atendimento, sala multiuso, salas de equipe e coordenação e arquivo.

Atualmente, a Prefeitura já mantém três unidades do CRAS em Votuporanga, localizadas nas regiões Norte, Leste e Sul do município.

Conforme explica o Secretário de Assistência Social, Serginho da Farmácia, o CRAS é uma unidade pública municipal de atendimento, localizado em áreas estratégias que apresentam índices de vulnerabilidade e risco social. No local, são realizados atendimentos, acompanhamentos, trabalhos em grupo, facilitação ao acesso a serviços e benefícios socioassistenciais e encaminhamentos das famílias do território à rede de atendimento.

A previsão da Secretaria Municipal de Assistência Social é a de que, após a inauguração, o CRAS Noroeste atenda até mil famílias por ano, nos bairros Jardim Noroeste, Monte Verde, Parque Boa Vista, Parque Belo Horizonte, Orlando Mastrocola, São Rafael, Chácara Aviação, Paineiras, Cecap II, Parque das Brisas, Terras de São José, Santo Antônio, Chácara Ferrari e Campo Limpo, dentre outros nas proximidades.

A estrutura do novo CRAS Noroeste encontra-se em estágio inicial de construção, estando em andamento as etapas de fundação e terraplanagem. O prazo para conclusão da obra é o primeiro trimestre de 2018. O investimento total na unidade é de R$ 445.314,82, sendo R$440.769,37 provenientes de um repasse do Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, e R$ 4.545,45 vindos da contrapartida por parte do município. Participam da construção a Prefeitura de Votuporanga e a Construtora Alpha Vitória Ltda.

Serviços prestados pelo CRAS

Na unidade Noroeste do CRAS, serão oferecidos à comunidade o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), além do acesso a programas sociais oferecidos pelo Estado de São Paulo e pelo Governo Federal, tais como: Bolsa Família, Carteirinha do Idoso, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia Elétrica, Programa Renda Cidadã, Programa Ação Jovem e Programa Viva Leite.

Com ações direcionadas à acolhida, à informação, à orientação e ao acompanhamento familiar, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) visa ao encaminhamento e à inserção das famílias nos serviços e benefícios assistenciais.

Já o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é voltado a crianças, adolescentes e idosos, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, por meio de atividades de convivência, socialização, acolhimento, lazer, cultura e orientação de acordo com o ciclo de vida, prevenindo a ocorrência de situações de risco social.