Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de informática do Catis (Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Social) oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os interessados poderão optar entre os cursos de Informática para Iniciantes e Informática para Internet.

O Catis é coordenado pelo CTMO, e viabiliza neste segundo semestre 96 vagas para os interessados em aprender informática e conhecer um pouco do universo online. De acordo com o diretor do CTMO, José Carlos Leme, “ a previsão é formar 8 turmas com 12 alunos, para cursos nos períodos da manhã e tarde, de segunda à quinta-feira, com duração de duas horas. Cada uma das turmas terá dois encontros semanais”, pontua.

Podem participar jovens a partir dos 15 anos de idade. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de julho na sede do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra) “Altino Regiani”, localizado no Centro do Empreendedor (Barão do Rio Branco, 4497, bairro Recanto dos Esportes) das 8h às 16h30 Para efetivar a matrícula é necessário apresentar cópias do CPF e RG. As aulas devem ter início no próximo mês.

Mais informações sobre os cursos gratuitos de informática do Catis podem ser obtidas pelo (17) 3406.1489.

Nova estrutura

O secretário de Desenvolvimento Econômico Rolandinho Nogueira assinala que "os cursos já serão oferecidos nas novas instalações do CTMO junto ao Centro do Empreendedor, em laboratório montado em sala climatizada e com toda a estrutura necessária. Eles são destinados a todas as faixas da população, a partir dos 15 anos de idade, e permitem que os alunos tenham as noções necessárias para entrarem no mundo da informática, requisito básico para quase todas as profissões modernas”.