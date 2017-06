Após implantação, serviço estará disponível para agendamento de moradores assim como nos moldes do que já ocorre com o Disque Árvore

publicado em 14/06/2017

Saev limpará caixas d'água gratuitamente nas casas

O programa que prevê a limpeza gratuita das caixas d’água dos imóveis residenciais localizados na área urbana de Votuporanga, aprovado pela Câmara Municipal na última segunda-feira (12), estará disponível aos moradores interessados mediante agendamento pelo Disque Caixa d’Água, assim como já ocorre com o Disque Árvore.

Portanto, vale ressaltar, que não haverá qualquer tipo de multa aplicada aos cidadãos que não tiverem interesse no serviço.

Após aprovação da lei, a Saev Ambiental dará início ao processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela terceirização do serviço. A limpeza será coordenada pela autarquia obedecendo escala definida por ordem de solicitação feita pelo morador através do Disque Caixa d’Água.