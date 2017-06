Diariamente, diversas empresas buscam profissionais qualificados para contratação. Por outro lado, pessoas desempregadas batalham por uma colocação no mercado. Para facilitar o contato entre esses dois públicos a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, criou uma nova oportunidade.

O Secretário da pasta, Rolandinho Nogueira explica que “as empresas ou órgãos da iniciativa privada, que estiverem precisando preencher seus quadros de funcionários, podem anunciar as vagas no PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, e, posteriormente, efetuar as entrevistas na própria Secretaria. “Abrimos um espaço para que essa entrevista possa ser feita aqui mesmo, sem qualquer custo para as empresas”, conta.

Esta semana, na quarta-feira, a supervisora Nilda da Silva, da SM Service System, de Sorocaba, esteve entrevistando candidatos para preenchimento de cinco vagas de auxiliar de limpeza e mais duas vagas para porteiro, para início imediato na unidade local do Sesi. Mais de 25 candidatos, que foram recrutados através da central de vagas do PAT, participaram das entrevistas. O resultado deverá sair nos próximos dias, já que a admissão dos aprovados será dia 1º de julho.

A única condição é a de que as empresas interessadas façam a solicitação por intermédio do Posto de Atendimento ao Trabalhador, que será o órgão responsável pelo agendamento das entrevistas. Caso seja necessário, a Secretaria fará a divulgação pela Central de Vagas. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (17) 34061488 ou diretamente na Secretaria, na rua Ponta Porã, 3735.