Em alguns postos de Votuporanga, a diferença chega a ser de R$ 0,50, o que é considerada significativa em tempos de crise

publicado em 20/06/2017

Daniel Castro

Quem abastece o seu veí culo com álcool em Votuporanga deve ter notado a diferença dos preços na cidade. Em alguns postos, a diferença chega a ser de R$ 0,50, o que é considerada uma alteração grande, principalmente em tempos de crise.

Em média, o álcool custava R$ 2,39. Hoje, em média, o valor baixou para R$ 1,89. O jornal A Cidade conversou com alguns proprietários de postos sobre a situação, e a maioria observou que a diferença é por conta da diminuição oferecida pelas distribuidoras e também por conta da concorrência.

Rosimar Germano, o Alemão, proprietário do Posto Modelinho, entende que o principal motivo na redução dos preços é a concorrência. “Se um posto baixa o valor, os outros também baixam. É uma questão normal de mercado”, analisou. Na opinião dele, o valor do álcool muito reduzido prejudica o trabalho de alguns empresários, uma vez que é alto o custo para manter um estabelecimento. “Temos funcionários e outros gastos, então nem sempre é fácil”, falou.

Proprietário do Posto Parceirão, Valmir Dornelas, aponta como principal motivo da baixa a redução que as distribuidoras fizeram. “A companhia nos dá o desconto e nós repassamos para o consumidor”, disse. Ele vê que a queda acontece mais na região entre Votuporanga e São José do Rio Preto.

Por outro lado, o empresário analisa que é difícil saber se as distribuidoras seguiram com os mesmos preços. “Nós dependemos delas, então não dá para saber ao certo até quanto continua. Espero que fique muito tempo”, comentou.