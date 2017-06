Com frota própria, a Prefeitura vai oferecer transporte gratuito dos alunos dos cursos técnicos que moram em bairros distantes

publicado em 12/06/2017

João Dado assinou acordo na manhã desta segunda-feira (12)

A Prefeitura de Votuporanga assumiu o compromisso de transportar gratuitamente alunos em situação de vulnerabilidade que frequentam cursos técnicos no Campus de Votuporanga do IFSP – Instituto Federal de São Paulo, localizado na avenida Jerônimo Figueira da Costa.

A expectativa é de que o transporte atenda cerca de 100 estudantes, de 14 a 17 anos.

Para oficializar a oferta do serviço, o prefeito João Dado e o diretor geral do instituto, Marcos Furini, assinaram o acordo de colaboração. “Com frota própria, vamos oferecer transporte gratuito dos alunos dos cursos técnicos que moram em bairros distantes do Instituto Federal e dependem desse auxílio. A partir de agora, temos um documento que oficializa a responsabilidade do município em oferecer esse transporte todos os anos e de maneira ininterrupta e gratuita”, disse o prefeito.

O diretor geral Marcos Furini agradeceu ao empenho da Prefeitura e ressaltou a perenidade da parceria. “Todo início de ano ficávamos preocupados com a oferta deste serviço porque era um acordo informal. Agora, este documento nos dará a segurança de que, independente do gestor que estiver na Prefeitura, o transporte será mantido. Importante completar que enquanto estávamos formalizando essa parceria no início deste ano, os alunos receberam uma ajuda financeira do IFSP para custarem esse transporte, sem perder as aulas”, destacou Furini.

Nesta próxima etapa, o IFSP irá informar a relação de alunos, com nomes e endereços, para que a Prefeitura possa iniciar o atendimento.

ETEC