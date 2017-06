Competição, realizada na USP, contou com a presença dos 100 estudantes classificados na primeira fase

publicado em 14/06/2017

A aluna do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Unifev Bárbara de Melo Codinhoto, 16 anos, participou, no último sábado (dia 10), da fase final da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, realizada na Universidade de São Paulo (USP), na Capital.

A competição, organizada pela Associação Brasileira de Química, é destinada aos estudantes do Ensino Médio. Os 100 melhores, classificados na primeira fase, cuja avaliação é uma redação, são convocados para a etapa final. Todos os participantes ganham um certificado. Os 50 vencedores recebem medalha e diploma.

Barbara, que participou da disputa quando estava no 2º ano, teve seu texto classificado entre os 20 melhores da primeira fase. Entre as 100 redações selecionadas, 50 eram de alunos matriculados na 1ª série e 50, de alunos matriculados na 2ª série.

De acordo com a aluna, a experiência foi incrível, pois, além de conhecer uma das principais universidades do País, ela teve a oportunidade de estar com profissionais renomados e jovens de todo o Estado. “Esse tipo de vivência é importante para minha formação como estudante e como pessoa, estou muito feliz por ter chegado até lá,” contou.