O Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” receberá, nesta quinta-feira (20/4), às 20h30, o espetáculo teatral “Esta Criança”, montado pela Companhia Brasileira de Teatro e protagonizado pela atriz global Renata Sorrah.

A peça integra a programação para o primeiro bimestre de 2017 do Circuito Cultural Paulista, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, e com execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

A apresentação é gratuita e poderão ser retirados até dois ingressos por pessoa, a partir das 18h30 de quinta-feira (20/4), na bilheteria do Centro de Convenções.

Além de Renata Sorrah, estão no elenco os atores Giovana Soar, Ranieri Gonzalez e Edson Rocha. A direção da peça é de Marcio Abreu, com cenário de Fernando Marés e iluminação e assistência de direção de Nadja Naira. A tradução do texto original é de Giovana Soar, com a colaboração de Lilian Ruth de Sá.

Sobre o espetáculo

Vencedor de quatro Prêmios Shell de Teatro, o espetáculo “Esta Criança” tornou-se um dos grandes destaques dos palcos brasileiros. Dirigida por Marcio Abreu, a peça iniciou a parceria da Companhia Brasileira de Teatro com a atriz Renata Sorrah e é a primeira montagem no país de um texto do dramaturgo francês Joël Pommerat, vencedor do Prêmio Molière de “Melhor Autor em Língua Francesa”, em 2011.

O espetáculo parte da relação entre pais e filhos para uma reflexão sobre a família e a existência humana. Estruturada em dez cenas curtas, a peça aborda diferentes aspectos dos relacionamentos familiares, passando por situações engraçadas, constrangedoras, de agressão e de desabafo.

No palco, os quatro atores vivem diferentes papeis, em histórias que parecem não desconectadas entre si, mas que, na verdade, compõem um único painel, trazendo diferentes pontos de vista para um tema em comum, numa convergência reflexiva e dramática sobre as relações humanas.

Sobre a Companhia Brasileira de Teatro

A Companhia Brasileira de Teatro é um coletivo de artistas de várias regiões do país, fundado pelo dramaturgo e diretor Marcio Abreu, em 2000, na cidade de Curitiba, onde mantém sua sede, num antigo prédio do Centro Histórico.

A pesquisa da Companhia é voltada sobretudo para novas formas de escrita e para a criação contemporânea. Entre as principais realizações do coletivo estão peças com dramaturgia própria, escritas em processos colaborativos e simultâneos à criação dos espetáculos, como “PROJETO bRASIL” (2015); “Vida” (2010); “O que eu gostaria de dizer” (2008) e “Volta ao dia…” (2002).

Há ainda uma série de criações a partir da obra de autores inéditos no país, como “Krum” (2015) de Hanock Levin; “Esta Criança” (2012), de Joël Pommerat; “Isso te interessa?” (2011), a partir do texto “Bon, Saint-Cloud”, de Noëlle Renaude e “Oxigênio” (2010), de Ivan Viripaev.

A companhia realiza ainda frequentes intercâmbios com outros artistas no país e no exterior. Em 2014, estreou na França o espetáculo “Nus, ferozes e antropófagos”, em parceira com o coletivo francês Jakart.

Sobre Renata Sorrah

Renata Sorrah, nome artístico de Renata Leonardo Pereira Sochaczewski, nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de fevereiro de 1947. Filha de um empresário alemão e de uma diplomata brasileira, chegou a cursar Letras, mas abandonou a faculdade para fazer intercâmbio nos Estados Unidos, onde acabou estudando Artes Dramáticas, mesmo sem nunca ter pensado em ser atriz.

De volta ao Brasil, aos 20 anos, começou sua carreira no teatro, no grupo do Teatro da Universidade Católica (Tuca), em “O Coronel de Macambira”, peça de Joaquim Cardoso, sob a direção de Amir Haddad. Na televisão, estreou na Tupi, em “Um Gosto Amargo de Festa” (1969), de Cláudio Cavalcanti.

Em 1970, fez o seu primeiro trabalho na Globo, na novela “Assim na Terra Como no Céu”, de Dias Gomes. Em 1988, viveu um de seus papéis mais marcantes na televisão: a Heleninha Roitman de “Vale Tudo”. Em 2004 viveu sua primeira vilã, a Nazaré Tedesco de “Senhora do Destino”, outro papel de enorme sucesso, que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Na TV, seu trabalho mais recente foi em “A Regra do Jogo” (2015), novela de João Emanuel Carneiro.

No teatro, Renata Sorrah tem um currículo de mais de 20 peças, entre elas “Dura Lex Sed Lex, no Cabelo só Gumex”, de Oduvaldo Vianna Filho; “Lágrimas Amargas de Petra Von Kant”, de Rainer Werner Fassbinder; e “A Gaivota” e “As Três Irmãs”, de Anton Tchekov. No cinema, estrelou o clássico “Matou a Família e Foi ao Cinema” (1969), de Júlio Bressane. Atuou também em filmes como “Madame Satã” (2002), de Karim Aïnouz; “Nina” (2004), de Heitor Dhalia; e “Árido Movie” (2005), de Lírio Ferreira.

SERVIÇO

Espetáculo teatral “Esta Criança”, da Companhia Brasileira de Teatro, com Renata Sorrah

Data: quinta-feira (20/4)

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Av. dos Bancários, 3299 – Jardim Alvorada)

Horário: 20h30

Ingressos: gratuitos (devem ser retirados até dois bilhetes por pessoa, no dia 20/4, a partir das 18h30, na bilheteria do Centro de Convenções)

Realização: Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, e execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).