Vítima foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) com sintomas da doença na segunda-feira (17), mas não resistiu.

publicado em 18/04/2017

A primeira morte por gripe H1N1 em Catanduva (SP) foi registrada nesta terça-feira (18). A vítima é um homem, de 37 anos, que morava na cidade.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do município, ele foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) com sintomas da doença na segunda-feira (17). De acordo com a Saúde, um dia depois o estado de saúde dele piorou e foi internado, mas não resistiu.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o vírus pode ter agravado alguma outra doença que o paciente já tinha, o que causou sua morte. Até o começo desse mês, Catanduva contabilizava 21 internações por H1N1.

A campanha de vacinação contra a doença começou na segunda-feira (17) em todo o país. Crianças de seis meses até cinco anos, gestantes, trabalhadores da área da saúde, pessoas com doenças crônicas, idosos e professores de escolas públicas e privadas têm prioridade, porque são o público alvo da campanha.