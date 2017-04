De acordo com informações, um senhor de 60 anos caiu sozinho de moto ao passar pela lombada existente na via

publicado em 12/04/2017

Acidente aconteceu na rua São Paulo (Foto: Fábio Ferreira/A Cidade)

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quarta-feira na rua São Paulo, próximo ao cruzamento da rua Rio de Janeiro. De acordo com informações, um senhor de 60 anos caiu sozinho de moto ao passar pela lombada existente na via.