Promoção acontece à partir das 13h, nesta sexta-feira (21) no BartoPub

publicado em 19/04/2017

Nesta próxima sexta-feira (21) - feriado de Tiradentes -, a organização da Expo Fernandópolis vai lançar uma promoção relâmpago na qual vai disponibilizar permanentes da festa para os 200 primeiros motoristas que adesivar seus veículos em frente ao BartoPub. A ação esta marcada para começar às 13h.

“Sempre faltando algumas semanas para começar a Expo, realizamos ações para divulgar o evento, e ao mesmo tempo, presentear o público. Para este ano, são 200 permanentes para os 200 primeiros motoristas que comparecerem ao BartoPub” explicou o Diretor de Marketing Jorge Fernandes.

A Expo Fernandópolis acontece de 18 à 28 de maio. O evento além de reunir importantes artistas do cenário musical brasileiro, terá a participação dos principais nomes do rodeio nacional, entre competidores, juízes e boiadas. Os permanentes para acesso ao recinto de exposições, bem como, da ‘ÁreaVip’ que fica próximo ao palco de shows está sendo comercializado no BartoPub e também pela internet no site: www.guicheweb.com.br.