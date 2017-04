Cidade

Conexão de valores: uma das chaves para o sucesso, garante jornalista Natália Leite que estará em Votuporanga

Co-fundadora e sócia da jornalista Ana Paula Padrão, no Escola de Você, participa do bate-papo do 3º Encontro de Mulheres da ACV, que será no dia 26 de abril, com renda revertida para o Recanto Tia Marlene e Lar Viver Bem

publicado em 19/04/2017

Você acha que sucesso é sorte? Para a jornalista Natália Leite, co-fundadora do projeto Escola de Você, não. Ela garante que para alcançar os objetivos são necessários vários fatores que incluem, por exemplo, uma série de comportamentos e hábitos associados com os resultados desejados. “Sucesso não é sorte” é o tema do 3º Encontro de Mulheres da ACV que será promovido no próximo dia 26 de abril, às 20 horas, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A ação é beneficente, com renda revertida para o Recanto Tia Marlene e Lar Viver Bem. “Conexão de valores é um dos segredos para fazer tantas atividades e alcançar resultados satisfatórios. Tudo que fazemos é resultados de boas conexões, com foco no que há de complementar e positivo nas pessoas”, exemplificou Natália. O objetivo do evento, segundo a secretária-adjunta da ACV e uma das organizadoras do evento, a empresária Elza Mara Pignatari Pinzan, é mostrar de forma clara como é possível superar os limites que até então eram impossíveis. “Neste encontro conheceremos ferramentas práticas que podemos aplicar no nosso dia a dia das vidas profissional e pessoal”, reforçou. As vagas são limitadas. Os últimos convites podem ser adquiridos por R$20 na ACV. O telefone para contato é o (17) 3426-4044. A Associação Comercial fica na rua Mato Grosso, 3531. O evento é aberto a toda a comunidade e também para mulheres que moram em cidades da região. Escola de Você A Escola de Você é uma iniciativa de educação para o empoderamento. O projeto busca o desenvolvimento de uma metodologia educacional que traduz conteúdo clássico - administração, comunicação, empreendedorismo - em vídeos curtos com dicas fáceis de colocar em prática. “Essa iniciativa nasceu do desejo de compartilhar o que aprendi e funcionou na minha vida e carreira. Nasceu para simplificar a trajetória de outras mulheres. Sei que conhecimento é poder. E, juntas, a jornada é mais fácil para todas”, complementou a jornalista Ana Paula Padrão, co-fundadora e sócia da jornalista Natália Leite, no Escola de Você.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2017/04/conexao-de-valores-uma-das-chaves-para-o-sucesso-garante-jornalista-natalia-leite-que-estara-em-votuporanga-n35074