AME Cirúrgico deve ser instalado ao lado da Santa Casa de Votuporanga; Central de Segurança Pública deve ser feita no terreno do DER, na rua Tibagi

publicado em 20/04/2017

Da redação

O prefeito de Votuporanga, João Dado, anunciou que o AME (Ambulatório Médico de Especializados) Cirúrgico deve ser instalado no atual prédio da Delegacia Seccional de Polícia, na avenida da Saudade, ao lado da Santa Casa. De acordo com o prefeito, a instalação poderá ser feita devido o pedido do terreno do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, localizado na rua Tibagi, para abrigar uma nova Delegacia Seccional de Polícia e outros departamentos em uma espécie de Central de Segurança Pública.

A afirmação foi feita na manhã desta quinta-feira (20), durante a assinatura do Termo de Fomento entre o município e a Santa Casa de Votuporanga que formalizou o repasse de R$1,8 milhão para o hospital.

Segundo o prefeito, com a mudança, o AME Cirúrgico dará a possibilidade de aumento de atendimentos na cidade. “É a segurança pública que vai para o terreno do DER para permitir que a Santa Casa assuma o prédio ao lado do hospital e tenha o AME Cirúrgico para ampliar a capacidade dos atendimentos na cidade”, explicou João Dado.

Sobre o AME Cirúrgico

Os AMEs são unidades de alta resolutividade, com modernos equipamentos, que oferecem consultas, exames e, em alguns casos, como será em Votuporanga, cirurgias em um mesmo local, proporcionando maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento dos pacientes e, consequentemente, desafogando os hospitais. (Colaborou Gabriele Reginaldo)