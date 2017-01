Hoje, às 17h30, na Câmara Municipal de Votuporanga, será realizada uma reunião com o prefeito João Dado

publicado em 11/01/2017

Segundo o Sindicato dos Servidores, o prefeito Dado vai explicar sobre o projeto

Daniel Castro

Após uma pausa de alguns dias, a discussão sobre o fim ou não do 14º salário dos servidores públicos municipais de Votuporanga volta a ser discutida. Hoje, às 17h30, na Câmara Municipal, será realizada uma reunião com o prefeito João Dado.

O encontro foi intermediado pelo vereador Hery Kattwilkel, que convidou os funcionários. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga, Inácio de Oliveira, contou que trabalhadores de várias categorias participarão do encontro na Câmara. “Nós queremos ouvir o que o prefeito tem a nos dizer”, falou.

Inácio acrescentou que ainda não sabe se os servidores poderão falar durante a reunião, mas contou que, se o espaço for aberto, eles querem sim comentar. “Ainda não sabemos ao certo o que será falado. Vamos saber amanhã, portanto não podemos emitir opinião”, apontou.

A reunião vem ao encontro dos anseios do Sindicato, que sempre entendeu a necessidade de um debate para discutir o fim do 14º salário. O órgão que defende os servidores prefere não fazer “juízo de valor sobre a questão”, no entanto considera que uma “problemática como esta não pode ser resumida em uma aritmética de 8 X 13, e sim debatida com mais ênfase junto a categoria, até para verificar se não há outras soluções”.