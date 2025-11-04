Artigo de Eliana Cristina Germano

publicado em 11/11/2025

Não é de hoje que o campo regional dá lições de resiliência. São muitos desafios e, mesmo assim, o pequeno produtor rural segue em frente. Mas a pergunta que tem rondado cada vez mais o Noroeste Paulista é e se, além da força no braço, o agricultor tiver tecnologia, planejamento e apoio qualificado?É essa a proposta do ALI Rural, um programa do Sebrae-SP que vem transformando, discretamente, a rotina de centenas de propriedades da região de Votuporanga. A sigla, que soa como nome de gente, e de fato é, já que o agente local de inovação é um profissional que acompanha de perto o produtor, carrega um conceito simples e poderoso, o de levar inovação para dentro da porteira.Inovação aqui não é só drone ou aplicativo de clima. É pensar na embalagem do queijo, na logística da mandioca, na divulgação do sítio no Instagram. É entender que, hoje, o rural também precisa ser digital, conectado e estratégico. E isso se faz com acompanhamento técnico, com diagnóstico, com plano de ação, tudo o que o ALI Rural oferece de forma 100% subsidiada.Na prática, o produtor que participa do programa recebe a visita de um agente capacitado pelo Sebrae-SP, que escuta, observa e mapeia os pontos fortes e os gargalos da propriedade. Não há receita pronta, cada diagnóstico é personalizado. Pode ser que, para um produtor de hortaliças, o problema seja a perda no transporte, para outro, que vende embutidos (linguiça, bacon, salame), a dificuldade esteja na precificação. O agente atua como um parceiro técnico, ajudando o agricultor a enxergar caminhos que muitas vezes, na correria da lida, passam despercebidos.Esse acompanhamento dura 12 meses e envolve desde orientação sobre gestão financeira e boas práticas até sugestões de ferramentas digitais simples, como a criação de uma conta no WhatsApp Business ou o uso de planilhas para controlar o estoque. Tudo com linguagem acessível e voltado à realidade do pequeno produtor. Ao fim do processo, o que se vê é uma mudança que vai além do aspecto produtivo, há mais organização, mais segurança nas decisões e, muitas vezes, um novo ânimo para empreender com visão de futuro no campo.A região de Votuporanga tem se destacado nesse movimento. Casos como o da produtora Márcia, de Guzolândia, que triplicou os clientes da agroindústria com ajuda do projeto, mostram que o impacto vai muito além da produtividade. Mexe com autoestima, com permanência no campo e com futuro.Mais bonito ainda é ver que o projeto não fica restrito ao campo. Um estudo de caso do ALI, em Álvares Florence, foi parar na USP, premiado em congresso de inovação. Ou seja, o que nasce no chão batido de Álvares Florence pode ganhar o Brasil como exemplo de empreendedorismo rural.Iniciativas como o ALI Rural mostram que, com o incentivo certo, o agricultor pode mais. Porque a tecnologia pode até ser urbana, mas a inovação, essa, sim, nasce mesmo é no campo.