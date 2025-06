Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 07/06/2025

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Seja incrivelmente bem-vindo à vigésima quarta semana do ano. Já vivemos 46% de 2025, e a pergunta que deixo para você é: você está preparado para tudo o que deseja receber? Porque mais importante do que pedir, é estar em condição de receber.Quais são os seus pedidos para hoje?Uma empresa lucrativa? Encontrar uma mulher ou um marido, lindo, compreensivo e que irá te amar eternamente? Um emprego excelente que caia no seu colo? Ter um time engajado?Todos sonhamos com riquezas…mas quais seriam as bases delas? Será que você está preparado para recebê-las? Eu valido na prática, a cada dia, que para nós, é mais desafiador ganhar do que perder: o nosso maior medo é a prosperidade!Meu conselho é que você prepare-se para receber as riquezas. Porém, como se preparar?Para refletirmos sobre essa preparação, trouxe doze pilares que estão no livro ”A chave mestra das riquezas”, de Napoleon Hill, um dos escritores e pesquisadores mais influentes no assunto e pioneiro no desenvolvimento de liderança. Ele traz pilares que falamos sempre aqui! Lembro que quando falamos em “riquezas”, queremos dizer as coisas que nos fazem bem, que nos satisfazem na nossa individualidade. Vamos refletir com eles?1. Atitude mental positiva: nossa mente atrai tudo que pensamos! Ela é um imã. Portanto, ver o lado bom em tudo, irá atrair o bom. Essa visão é a mais importante delas, a que ajuda a abrir a porta de todas as riquezas. Foque na solução em tudo que acontece. É simplesmente sair do olhar nos problemas, nos culpados, nas tragédias, e voltar o foco para o “como vou mudar isso”? Cada vez que escolho ver o negativo, ele se expande. O que sempre destacamos aqui - o que tem de certo? Olhar para o certo para mim é uma das chaves mais poderosas, vejo isso em todos os atendimentos!Lembrando que ter uma atitude positiva não é “ter uma atitude romântica e fantasiosa”! Pensando somente, nada acontece! É ter atitude! É ter ação! Retomando aqui, que a atitude positiva não nos isenta dos problemas, eles continuarão acontecendo, o que irá mudar somos nós e como lidamos com isso.2. Saúde: ter uma boa saúde mental e física. Equilíbrio em tudo que entra na mente.3. Libertação dos medos: o medo nos paralisa, é como um veneno na nossa vida. Acolha ele com amor!4. Harmonia nos relacionamentos humanos: ela começa com nós mesmos. Só estando bem comigo, posso me conectar com os outros.5. Capacidade de ter fé: ela é a base da realização. É onde o impossível se torna possível. Lembrando que fé sem ação não tem resultados. Confia e entrega!6. Disponibilidade para compartilhar nossas dádivas: quando chegamos nesse nível podemos sentir uma felicidade incrível. Compartilhar é multiplicar o que temos.7. Um trabalho de amor: precisamos amar o nosso trabalho, só assim teremos satisfação e desejo de progredir. É nítido o olhar de alegria quando a pessoa faz o que gosta, o que vem da sua essência. O trabalho é o que nos move, o que nos traz força e realização.8. Mente aberta: quanto tempo perdemos tentando incutir no outro a nossa razão? Nos fechamos no nosso mundinho único e queremos que tudo seja segundo nossas verdades. Seja aberto! Abra a mente para o novo, para as outras opiniões.9. Autodisciplina: tudo começa em nós e termina em nós. Se não faço comigo, não faço com o outro. No livro ele diz que “a mais elevada disciplina vem da humildade de coração”. Destacamos aqui a palavra humildade, que vem do grego “humus”, que significa “terra fértil”. Então, podemos pensar que da autodisciplina vem a nossa evolução, onde nos tornamos férteis.10. A capacidade de compreender as pessoas: somos todos iguais. Para conseguir compreender o outro, precisamos primeiramente compreender a pessoa mais importante da nossa vida, nós mesmos. Olhe com os olhos do outro, se pergunte: se eu estivesse no lugar dele, como agiria?11. A esperança de realização pessoal: acreditar que somos capazes, gera força para a caminhada. Essa força tem que ser mantida durante o caminho, pois a maioria desiste das dificuldades, mas não do sonho. Para alcançar algo, a esperança e a constância são essenciais.12. Segurança econômica: ela vem não só da quantidade de dinheiro que temos, mas do que estamos prestando em benefício do outro. Ganhar dinheiro é bom e nos permite realizar, ajudar o outro, gerar empregos, gerar renda, fazer um mundo melhor. É necessário quebrar a crença que alguns de nós temos que “dinheiro é sujo, não é bom”. Dinheiro é bom sim, traz prosperidade e permite compartilhar com os outros.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Reflita, medite, traga os pontos para sua vida e experimente. A sua vida é seu grande laboratório.Dos doze pilares, qual deles você mais escolhe trabalhar agora? Escolha um e foque nele!Trabalhe ele! Invista nele! Faça mudanças pequenas! Aja!Temos milhares de estudos que comprovam que o acreditar com a ação pode mover montanhas, pode nos levar aonde nossos sonhos permitirem. Que tal construirmos esses pilares?Você ainda tem 28 semanas para viver uma vida mais plena em 2025.Esse é o nosso lema: Transforme-se e transforme o mundo. Decida e vá, só vá!Porque queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos? Porque juntos somos +