*Fábio Ferrari

publicado em 21/12/2018

Antes de tudo, afinal oque é e-Social? Vamos lá, é notório os avanços tecnológicos, com isso as empresas deverão mudar a forma de seus processos internos. Sendo assim, o Governo Federal criou uma ferramenta para melhorar a prestação de contas das empresas brasileiras; trazendo diversas vantagens, tanto para as empresas quanto para os seus clientes e principalmente aos seus colaboradores. Com tudo isso o e-Social foi criado com a intenção de centralizar o envio das informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fundiárias do trabalhador.

Esse projeto conta com a participação ativa de alguns órgãos governamentais, atualmente todos eles usam essa ferramenta. É importante ressaltar que os órgãos citados vão cobrar ativamente a prestação de contas por meio do e-Social inclusive, no que tange à saúde e segurança do trabalhador. Isso significa que as empresas devem fornecer, pelo e-Social, informações relativas a acidentes de trabalho, riscos ambientais, substâncias perigosas às quais o trabalhador entra em contato, uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e riscos ergonômicos aos quais o funcionário está exposto; O e-Social passa a cobrar obrigatoriamente o fornecimento de informações relativas aos riscos ergonômicos por meio da Analise Ergonômica do Trabalho (AET) da empresa.

Oque vem a ser Ergonomia? é a ciência que estuda as condições de trabalho; existe uma norma que a regulamenta, a NR17. A palavra Ergonomia, deriva do grego “ergon”, que significa “trabalho” e “nomos” que quer dizer “leis e normas”.

Dessa forma, essa área do conhecimento acaba estabelecendo diretrizes para que os seus colaboradores trabalhem de forma mais segura e eficiente possível, traçando ações necessárias para minimizar, neutralizar ou até mesmo cessar o impacto do risco na saúde do colaborador, com isso as empresas poderão economizar com a gestão de pessoas e em possíveis ações trabalhistas. Game over!!! fim de jogo!!! Pois a partir de de 2019, a Ergonomia, bem como o risco ergonômico, serão exigidos pelo e-Socia; fazendo parte agora do rol de documentos que compõem a segurança, saúde e medicina do trabalho, sendo eles: PCMSO, LTCAT, PPRA, PPP, PCA, e agora a AET, dentre outros mais. Bem-vindos ao e-Social.