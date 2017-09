Aléssio Canonice

publicado em 20/09/2017

A importância da água para as pessoas e a sua economia nas residências é fator preponderante, esclarecendo ao mesmo tempo que a água, este líquido precioso, é um bem comum que todos dele necessitam, estando neste contexto os animais para a sua sobrevivência.

Entretanto, a preocupação e seu correto uso vem despertando a atenção de países governantes; afinal, em muitos lugares falta água potável e em outros fica cada vez mais caro conseguir água para uma população de 7 bilhões, aproximadamente, de pessoas que habitam o mundo.

Nas cidades ela é usada para o consumo e para preparar alimentos. Nessas condições, esta água deve ser potável e tratada, mas também é usada para limpeza, banho, vasos sanitários e em outros pontos da residência. Sua importância é grande e indispensável às indústrias de transformação, sendo que milhares delas usam a água como parte do processo de fabricação de seus produtos.

Em suma, a água é vital para todas atividades, portanto, é extremamente lógico que a preocupação com o seu uso correto seja uma constante nas pessoas e governos de países.

Muitas pessoas não se importam com o desperdício de água e, assim sendo, acreditam ser muito pouco em relação ao montante de água disponível. O problema deste tipo de raciocínio é que as pessoas não levam em conta que a água que chega até nós, tem um custo de captação, tratamento e distribuição até nossas residências e que este processo é feito de uma forma compatível com suas necessidades.

Quanto mais o desperdício ocorra, a conta do mês se eleva, onde deverá o consumidor se conscientizar das necessidades de economia para o bem próprio e da própria comunidade em que vive.

Um dos vários exemplos é o fato de se deixarem torneiras abertas ou pingando, além dos vazamentos nessas torneiras, chuveiro, vasos sanitários e outros locais. Neste contexto estão por ventura banhos prolongados na época do frio, onde a água quente gera um certo conforto para quem está debaixo do chuveiro e um bem-estar, porém, de acordo com os entendidos, este conforto poderá se transformar em pesadelo ao tomar um golpe de vento frio, quando se despede do chuveiro.

Quando sua conta de água aumenta, deve solicitar um reparo, pois tudo indica que algum vazamento deva estar ocorrendo e, não havendo esta iniciativa, além de prejudicar a si próprio, prejudica centenas e milhares de pessoas em confronto com a redução do fornecimento de água.

É certo que, em sendo a água um bem natural e precioso, além do fato de ser encontrada com grande quantidade no planeta Terra, seu tratamento é caro e trabalhoso, ressaltando ao mesmo tempo que alguns especialistas afirmam que, se o consumo de água continuar nos níveis atuais, considerando o alto desperdício, futuramente poderemos enfrentar sérios problemas de falta de água.

Além da colaboração dos consumidores com o meio ambiente, com o consumo consciente atrelado à economia, podem gerar bom resultado na conta de água do fim do mês, bastando para isso a boa vontade do consumidor neste sentido.