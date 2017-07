Grazi Cavenaghi

publicado em 04/07/2017

tempo de leitura: 3 min -

Você já criticou alguém hoje? Somos levados a criticar sem parar. Falar mal viralizou nas redes, nas nossas conversas. Quantas vezes já critiquei pessoas e lugares? Muitos...E ainda critico! Quando vemos, lá estamos nós usando a nossa verdade. Será que esse é o caminho?

Lembram daquele ditado popular: "Se quer tirar mel, não espante a colmeia". Queremos o doce do mel, mas "cutucamos" a colmeia sempre. Quando fazemos críticas sempre geramos ressentimentos. O elogio e o incentivo, ao contrário, geram sucesso.

Abrahan Lincoln repetia sempre: "Não critiquem, são eles exatamente o que nós seríamos sob idênticas condições". Quantas vezes acabamos com as relações por críticas embasadas na nossa verdade e vistas sobre os nossos filtros?

A palavra crítica vem do grego KRITIKOS e representa a nossa capacidade de fazer julgamentos, separar, selecionar. Logo, podemos refletir sobre as consequências dessa nossa atitude. Ela nos separa , coloca o outro na posição de ataque.

E não fazermos isso só com o outro. Fazemos conosco também. Pense em quantos sonhos matamos pelo nosso pré-julgamento? Aqueles que são pais podem pensar agora nas infinitas críticas que fazemos aos nossos filhos. Estamos contribuindo? Precisamos comunicar que as atitudes deles estão erradas, mas sem julgamento, esse é o segredo.

Em um de seus livros, Dale Carnegie conta a história do piloto Bob Hoover, que teve uma pane nos motores em certo dia, conseguindo aterrissar sem danos pessoais, mas com prejuízos no avião. Verificou o tanque e, como suspeitara, o combustível estava errado. Ao invés de enfurecer-se, ele apenas disse ao mecânico que estava em prantos, que para ter a certeza que o erro não mais aconteceria, era para ele abastecer seu avião no dia seguinte.

Em certa ocasião recebi um casal amigo em casa que me alertou: você critica demais seu esposo. Não faça isso. Eu verbalizava meus julgamentos sem perceber, era hábito falar mal de tudo que ele fazia. Passei então a me conter e observar minhas atitudes. Troquei meus julgamentos para elogios sinceros, por agradecimentos. E posso assegurar que desde então muitas coisas melhoraram. Claro que todos os dias ainda erro, mas ter percebido que a crítica era a minha verdade, me fez melhor. Somos educados em uma sociedade que se conecta com o outro falando mal, pelo menos eu fui e sofro até hoje para arrancar de mim tal comportamento.

Lembram daquela história do jovem casal que acabara de se mudar para uma bela casa, em um condomínio, onde todos os dias ao tomar o café da manhã a bela jovem comentava com o marido: que roupas encardidas essas da vizinha coloca no varal! Deve ter péssimas colaboradoras. Um certo dia, após a limpeza da sua bela parede de vidro, viu o sol reluzir o alvo das roupas de cama da vizinha.

Vamos limpar a nossa parede? Ter a nossa mente e o nosso coração livre de julgamentos nos fará melhores.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Quando for realmente necessário criticar alguém, foque na atitude que dela e não na pessoa.

Se estiver muito raivoso, respire e escreva seus sentimentos todos no papel, tudo que gostaria de falar. Leia e guarde. Com certeza isso o deixará melhor. Chamamos essa técnica, que aprendi com a jornalista Natália Leite de "desabafo inteligente".

Observe como trata as pessoas que estão a sua volta. Criticando? Analise seu comportamento. E se achar necessário, tenha coragem e mude.

Lembre que tudo começa em nós e termina em nós. Como dizia o grande Benjamin Franklin: '’Não falarei mal de nenhum homem, falarei tudo de bom que souber de cada pessoa".

Cuidar das nossas críticas? Sempre! Para eu melhor, as pessoas à minha volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +