César Urbinié graduado em Administração de empresas pela USP, pós-graduado em Mercados Financeiros pela Saint Paul e Sócio-fundador da FlowInvestimentos

publicado em 11/01/2017

Investidores, sejam bem-vindos à minha coluna sobre educação financeira. Juntos desmistificaremos o mercado financeiro e discutiremos sobre tudo aquilo que os bancos não querem que vocês saibam. Esse espaço é para vocês e por vocês! Sugiro que aproveitem e que tornem nossa interação semanal uma via de mão dupla, já que o constante aperfeiçoamento do material aqui exposto está diretamente ligado à qualidade das perguntas dos leitores.

Antes disso, introduções são importantes, porém, como grande admirador de Simon Sinek e sua obra Start WithWhy, mais importante do que contar quem eu sou e o quê eu faço é deixar claro o porquê.

Toda ação e decisão que tomo é focada em romper com os padrões atuais, em promover verdadeiras transformações estruturais nas pessoas.Acredito em pensar diferente, em ser diferente! É assim que pretendo inspirar e contribuir com todos ao meu redor. A maneira como proponho que façamos isso é por meio da informação, informação financeira no caso específico dessa coluna. Esse conhecimento lhe dará acesso a um mundo até então desconhecido e permitirá que os sonhos mais distantes tornem-se objetivos palpáveis.

Por estarem ligados aos projetos mais íntimos de cada um, conectados com o planejamento financeiro individual, ótimos investimentos são apenas uma conseqüência do que fazemos. Quer comprar um imóvel, um carro? Temos o investimento certo para você. Quer garantir a aposentadoria sem depender do governo e muito menos de parentes? Temos o investimento certo para você. Está ainda nas fases iniciais de sua vida economicamente ativa ou já conquistou grande parte das coisas e agora precisa proteger seu patrimônio? Bom, vocês já sabem...

Sendo assim, o que faremos é uma profunda mudança individual começando pelo jeito que pensam sobre finanças aliado ao acesso a investimentos especializados, até então impossível por meio de bancos comuns. Estarei aqui semanalmente para garantir isso e a única coisa que peço em troca é que confiem em mim.

Desafiem-se a quebrar as barreiras do conservadorismo e exijam mais de vocês mesmo. A construção de um futuro irresistível passa necessariamente pela saúde financeira, pois é ela que aproximará o que vocês são hoje do que poderão se tornar amanhã.