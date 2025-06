Anote aí

publicado em 17/06/2025

O grupo “Direita Votuporanga”, ou pelo menos parte dele, rompeu com Jorge Seba e o chamou de ingrato (Foto: Redes sociais)

O grupo “Direita Votuporanga”, ou pelo menos parte dele, parece ter rompido oficialmente com o prefeito Jorge Seba (PSD). Motivo? O deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), que foi abraçado pelas lideranças do movimento ainda nas eleições de 2022. Essas lideranças, agora acusam o chefe do Executivo municipal de deixar Campetti de lado.O Direita Votuporanga é formado integralmente por bolsonaristas, que se reuniram na cidade para organizar as manifestações convocadas pelo ex-presidente, como carreatas e passeatas no município, em datas como o 7 de Setembro, ou em caravanas para Brasília e Avenida Paulista. Nas redes sociais eles congregam mais de 36 mil seguidores, além de manterem diversos grupos de WhatsApp.Apesar de cerca de 70% da população votuporanguense ser bolsonarista, ou pelo menos antipetistas, o “Direita Votuporanga” em si nunca esteve muito alinhado com o ‘Grupão’, que administra a cidade há mais de 20 anos. Isso, porém, mudou nas eleições passadas, quando o PL venceu (a duras penas) a disputa interna para indicar o vice na chapa de Jorge Seba.