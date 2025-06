Anote aí

publicado em 07/06/2025

O deputado federal Paulo Bilynskyj visitou ontem a Santa Casa de Votuporanga, onde foi recebido por lideranças locais e pela diretoria do hospital (Foto: Santa Casa )

Pouca gente sabe, mas uma reunião hoje deve cravar a data de início da retomada das obras do Votuporanga Shopping. O encontro irá envolver Claudio Valle, diretor da CVPar Business Capital, holding que assumiu o comando do esqueleto das futuras instalações do centro de compras, e 22 empresários locais que já se tornaram oficialmente sócios do empreendimento.Fontes dignas de confiança garantem que o projeto para a obra já está pronto e que, aliás, é belíssimo. As mesmas fontes explicaram que a CVPar irá ficar com 50% do capital social do Shopping, enquanto restante foi dividido entre 22 empresários votuporanguenses que, inclusive, já aportaram os recursos necessários para as obras. Ou seja, o dinheiro para finalmente tirar o Shopping do papel já está na conta.A reunião de hoje, portanto, servirá como uma espécie de apresentação formal de todos os envolvidos no projeto. Foram meses de negociações e acertos jurídicos até que se chegasse a este momento. A partir de agora é só colocar o champanhe no gelo e esperar o anúncio e lançamento oficial do Votuporanga Shopping.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.