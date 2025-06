Anote aí

publicado em 04/06/2025

O vereador Osmair Ferrari encampa a luta para que a unidade de saúde do Pacaembu não seja transformada em um depósito (Foto: Assessoria)

Depois de duas sessões tumultuadas, em razão do embate entre a oposição e a nova tropa de choque do prefeito, a reunião legislativa desta semana foi relativamente tranquila. Nada de embates diretos e nem trocas de farpas, apenas registros pontuais sobre indicações e requerimentos de cada vereador.Um dos assuntos de destaque da Câmara, aliás, foi o rompimento oficial do contrato com a empresa que prestava o serviço de manutenção da iluminação pública no município. A maioria dos vereadores está preocupada com a escuridão que já vinha tomando conta da cidade enquanto a empresa ainda “trabalhava” e piorou nos últimos dias.Diante deste cenário, a Câmara cobra agilidade da Prefeitura na contratação emergencial de uma outra empresa para atender a demanda crescente da população. A principal preocupação é de que a burocracia do setor público trave ainda mais um serviço que já estava deficitário, o que pode levar a cidade a um caos completo.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.