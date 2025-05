Anote aí

publicado em 27/05/2025

O encontro político organizado por Fausto Pinato reuniu um grande público neste final de semana em Fernandópolis (Foto:Região Noroeste)

O assunto político do final de semana foi o encontro regional de lideranças promovido pelo deputado federal Fausto Pinato (PP), em Fernandópolis. Dizem que mais de duas mil pessoas participaram do evento, que foi realizado em uma renomada chácara de festas da cidade vizinha, com direito a Chopp gelado e um bom churrasco.De Votuporanga foi montada uma espécie de caravana. Vereadores, secretários municipais, lideranças políticas e empresariais, como o ex-prefeito Juninho Marão e o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, e o vice-prefeito Luiz Torrinha, representando o prefeito Jorge Seba, que está em viagem, marcaram presença no evento.Outros nomes de peso também participaram e chamaram bastante a atenção. É o caso do ex-deputado federal Julio Semeghini, que andava meio distante dos holofotes políticos, mas participou do ato e, inclusive, foi homenageado na ocasião com um voto de congratulação aprovado pela Câmara de Fernandópolis.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.