Anote aí

publicado em 13/05/2025

Tércio e Rosana Miranda encerraram o Votu International Rodeo de 2025 pensando em 2026; o lançamento da próxima festa deve ser em 25 de junho (Foto: Divulgação)

Ainda é muito cedo para cravar números, mas de uma coisa ninguém tem dúvida: o balanço dos quatro dias do Votu International Rodeo foi extremamente positivo para Votuporanga. Além de elevar o nome da cidade no cenário nacional de eventos, principalmente no milionário nicho do rodeio, a festa movimentou o município como um todo.O que muitos não entendem é que mais do que apenas oferecer lazer à população, uma festa desse porte faz a economia da cidade disparar. Quem foi aos restaurantes, postos de combustíveis e supermercados nos últimos dias pôde sentir isso.As principais redes de supermercados não tinham nem carrinhos o suficiente para atender toda a demanda de visitantes somada aos clientes do dia a dia normal de Votuporanga. Os donos de hotéis, então, estão rindo à toa. Além disso, tem os motoristas de aplicativo, taxistas e mototaxistas que faturaram bastante, além das lojas de roupas, salões de beleza, etc.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.