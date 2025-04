Anote aí

publicado em 15/04/2025

Dr. Leandro, o prefeito Jorge Seba, o deputado Carlão Pignatari, Daniel David e Ricardo Bozo, se reuniram para tomar uma gelada e comemorar o aniversário de Marcelino Poli, ao fundo na foto (Foto: Redes sociais)

Convite

O deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) afirmou que pretende trazer a Votuporanga uma visita especial. Ele, que é amigo pessoal do governador Tarcísio de Freitas, o convidou para prestigiar o rodeio da cidade onde nasceu e cresceu, o Votu International Rodeo. Segundo o deputado, a assessoria do governador ainda não confirmou se ele vem ao evento, mas a notícia já esquentou o meio político.



Autoridades

O evento festivo, aliás, deve ser prestigiado por uma série de autoridades e lideranças políticas do Estado. O próprio secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, confirmou, durante sua recente passagem por Votuporanga, que deve prestigiar a festa, principalmente no dia da inauguração da cobertura do Centro de Eventos, Helder Henrique Galera, programada para o dia 8 de maio.



Fusão

Por falar no Campetti, uma articulação nos bastidores da política nacional pode embolar o meio de campo político em Votuporanga e região. É que nos últimos dias o Republicanos, partido do deputado, tem negociado uma possível fusão com o PSDB, sigla de Carlão Pignatari.

*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.