Anote Aí

publicado em 19/01/2022

O Instituto de Cancerologia de Votuporanga, do médico oncologista dr. Hamilton Zúniga, deu um show de solidariedade nesta semana (Foto: Arquivo pessoal )

Apesar de a cidade estar enfrentando uma nova onda da Covid-19, trazida pela variante ômicron, outras doenças contagiosas não deixaram de pegar os votuporanguenses. Uma delas é a conjuntivite. Só no ano passado, mais de mil casos foram registrados no município. E a cidade já teve mais de dez casos da doença nos primeiros dias deste ano.A equipe de reportagem do jornal A Cidade, então, procurou a médica oftalmologista votuporanguense dra. Virginia Celia Madeira de Carvalho. Ela explicou como a doença funciona e se espalha, além dos sintomas e quais cuidados devem ser tomados tanto para prevenir quanto remediar a doença (confira a reportagem completa na página 03).A décima edição do Leilão Direito de Viver, em prol do Hospital de Amor de Barretos, já está com data marcada. E neste ano, o evento vai acontecer, no Sindicato Rural de Votuporanga. O leilão de gado é realizado pela comissão de voluntários, que se empenha em arrecadar recursos para a instituição. O hospital é referência em tratamentos oncológicos e sobrevive com ajuda de ações voluntárias (saiba mais sobre o evento na página 05).*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.