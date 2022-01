Anote Aí

publicado em 18/01/2022

O prefeito de Fernandópolis, André Pessuto (DEM), não escapou do coronavírus e testou positivo para Covid-19 ontem; ele vai permanecer isolado e despachar de casa, segundo a assessoria (Foto: Reprodução)

Votuporanga vai receber o maior pacote de obras para o setor de educação da sua história. É o que garantiu o prefeito Jorge Seba (PSDB), em entrevista à Cidade FM. Serão R$ 30 milhões de investimento na construção de quatro escolas (municipais e estaduais) e na reforma e ampliação de mais duas unidades educacionais.Nesse montante estão obras já anunciadas, como a construção de uma escola estadual no bairro Pacaembu, que irá atender 600 alunos através de um investimento de R$ 12 milhões, e também de um Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) no bairro Cidade Jardim, para 188 crianças, cuja obra foi orçada em mais de R$ 2,5 milhões (saiba mais na página 03).Falando em educação, a volta às aulas presenciais, que está cada vez mais próxima, tem movimentado as papelarias de Votuporanga. A expectativa é que as vendas desse ano sejam tão boas quanto nos tempos “pré-pandemia”. É o que disse, pelo menos, uma comerciante, dona de papelaria, à nossa reportagem (saiba mais na página 05).*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.