Anote Aí

publicado em 11/01/2022

Dos R$ 17 milhões que serão investidos no recapeamento da cidade, R$ 6 milhões foram destinados pelo presidente da Alesp, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) (Foto: Alesp)

Quando o ano começou, havia um certo otimismo no ar de que tempos melhores viriam. Mas logo em seguida, conforme o número de casos novos de Covid aumentaram em Votuporanga, o “cerco” da pandemia voltou a se estreitar.Primeiro, a Prefeitura publicou um decreto, na semana passada, que determinou regras mais rígidas para o controle da pandemia. Agora, a Administração informou que a fiscalização foi intensificada no fim de semana, o que resultou em quatro autuações em eventos que não cumpriam as medidas preventivas e de enfrentamento à Covid. Em ambas as festas, que eram de formaturas, os organizadores foram multados (saiba mais na página 03).Aliás, falando na pandemia, aeroportos do Estado de São Paulo tiveram voos cancelados por conta do aumento dos casos de Covid. Mas, o aumento de casos de influenza (gripe) também influenciou a onda de cancelamentos. No aeroporto de Rio Preto, por exemplo, voos que estavam marcados para amanhã, com destino a Guarulhos, foram cancelados.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.