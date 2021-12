Anote Aí

A chegada do Verão, com chuvas e calor, é o período ideal para a infestação da Dengue. Votuporanga já registrou somente em dezembro 55 novos casos da doença, sendo que os últimos registrados foram 12 no mês de setembro.Dois homens morreram vítimas da dengue em Votuporanga, um em abril e o outro em agosto. Além disso, o município já registrou 871 casos positivos e 81 suspeitas em investigação.Os primeiros sintomas de dengue podem ser febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto atendimento imediatamente.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.