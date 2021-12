Anote Aí

publicado em 15/12/2021

Na cidade de Borba (AM), o prefeito e um desafeto político resolveram suas diferenças em uma luta de MMA. Há quem sugira o mesmo para a Câmara de Votuporanga (Foto: Reprodução internet )

Repercutiu essa semana a cobrança do deputado federal Fausto Pinato (PP), que tem base eleitoral na vizinha Fernandópolis, pedindo o fim das renúncias fiscais concedidas às empresas Ambev, Coca Cola e Heineken por meio da Zona Franca de Manaus. A cerveja esquentou.O pedido pelo fim das renúncias fiscais concedidas as três gigantes do mercado de bebidas ocorreu após o parlamentar paulista ficar sabendo, por meio de uma nota do jornalista Lauro Jardim, que o senador Eduardo Braga (MDB-AM) – um dos maiores defensores de tal mecanismo – destratou por telefone a ministra responsável pela Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, por repasses não realizados do governo federal.O parlamentar, que é presidente da Frente Parlamentar em defesa da indústria brasileira de bebidas, reforçou a ineficiência do mecanismo das renúncias fiscais concedidos no âmbito da Zona Franca de Manaus para a geração de empregos e denunciou o uso de tal iniciativa no favorecimento as três empresas não recolherem ao Estado os impostos devidos.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.