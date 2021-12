Anote Aí

publicado em 14/12/2021

Ainda repercute o aniversário de 25 anos da Apravel Chevrolet, comandada por Nélson Augusto Filho e seu filho Luciano Panzanella Augusto (Foto: Divulgação)

O final de semana, mais uma vez, foi de bola cheia para o Assary Clube de Campo. Mais uma vez o “clube do lago” deu provas da sua extraordinária capacidade de realização de eventos. O show da dupla “MatoGrosso & Mathias foi marcado pelo grande público, que superlotou as dependências do Centro de Eventos.Um outro aspecto que precisa ser considerado é que o show agradou em cheio. O público saiu de lá satisfeito com a apresentação da dupla. Isso é um sinal positivo de que os próximos eventos têm plateia garantida. E com isso, o Assary vai se consolidando como palco de grandes realizações graças ao seu público fiel.O interessante nos eventos do Assary é que os frequentadores se habituaram com o lugar. Normalmente, você sabe quem vai ocupar a mesa vizinha. São associados (ou mesmo visitantes) que ocupam sempre a mesma posição. Daí são todos conhecidos que cantam com os artistas e se abraçam comemorando o sucesso do evento.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.