Anote Aí

publicado em 07/12/2021

No sábado o presidente da Alesp, Carlão Pignatari, o diretor da CDHU Osvaldo Carvalho, o prefeito Jorge Seba e representantes de cidades vizinhas realizaram a entrega de escrituras de casas da CDHU (Foto: Assessoria)

As Secretarias Municipais da Prefeitura de Votuporanga começam hoje a apresentação dos balanços das ações realizadas neste ano. Todas as apresentações serão abertas ao público e realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Dr. Octávio Viscardi”. A agenda segue até o dia 16 de dezembro - inclusive, dá para conferir a lista completa das apresentações na página 03.O fim de semana foi marcado por um anúncio importante da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga), mantenedora da Unifev. A Fundação divulgou as regras do programa “Bolsa Comunitária”, uma iniciativa socioeducacional que vai conceder bolsas de estudo 100% gratuitas para todos os cursos de graduação oferecidos pela universidade. Ao todo, 39 vagas serão disponibilizadas por ano, inclusive para o curso de medicina, que é um dos mais concorridos da Unifev. Sem contar que é o mais caro da grade (saiba mais na página 05).Na verdade, o fim de semana foi movimentado em diversas áreas em Votuporanga. Isso porque, além do anúncio da Unifev, a Saev Ambiental começou as comemorações pelos 53 anos de serviços prestados à comunidade votuporanguense. O primeiro dia da programação contou com entrega de mudas e o show da banda Zequinha de Abreu, na Concha Acústica. A reportagem do A Cidade participou do evento e traz os detalhes de como foi e da programação da autarquia na página 05.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.