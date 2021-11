Anote Aí

publicado em 30/11/2021

Um evento festivo no último sábado (27) reuniu as principais lideranças da cidade. Em vista da pandemia, fazia tempo que isso não acontecia. A política foi o “prato do dia”, embora o jogo do Palmeiras, na final da Libertadores, tenha conseguido dividir a pauta das conversas.Junior Marão foi o centro das atenções. Esbanjando simpatia, como é o seu jeito de ser, foi saudado pelos amigos e elogiado nas rodas reservadas. Como já dissemos aqui na coluna, ele tem o dom de agregar e consegue transitar com facilidade em todas as esferas políticas.Encontro como o de sábado demonstra também que a cidade está retomando aquele patamar de otimismo e união que reinou no governo de Junior Marão. Depois de quatro anos de indecisão e afastamento das lideranças locais, o prefeito Jorge Seba (que estava no evento) pôde sentir esse bom momento da cidade.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.