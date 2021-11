Anote Aí

publicado em 27/11/2021

Osvaldo Pereira Caproni – uma linda história dedicada a agronomia e a Votuporanga (Foto: A Cidade )

O ex-prefeito Junior Marão está comemorando hoje os seus 50 anos muito bem vividos. Apesar de estar ausente da vida pública nos últimos cinco anos e a Prefeitura já haver passado por um outro governo, o nome de Marão continua em evidência. Ele é sempre lembrado mesmo descartando qualquer possibilidade de retorno à vida pública.Junior Marão deixou a marca de realizador nas empreitadas que assumiu. Antes de chegar a Prefeitura ele deu provas de capacidade de gestão ao assumir a Santa Casa de Votuporanga, que na época encontrava-se em situação delicada financeiramente para a sua manutenção. Na sua provedoria, transformou o hospital com a reformulação do espaço físico e aquisição de equipamentos médico-cirúrgicos de padrão avançado. Em resumo: deu uma "nova cara" à Santa Casa.A sua gestão na Santa Casa alavancou a sua candidatura à prefeito. Na Prefeitura foram oito anos de governo com obras emblemáticas que transformaram Votuporanga. Talvez, a mais expressiva delas tenha sido a obra processada na rua Amazonas dando vida nova ao centro da cidade. Outras obras vieram como o Parque da Cultura, o novo Estádio, a cobertura da Concha Acústica, entre outras. Mas nada marcou tanto como a rua Amazonas.