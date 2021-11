Anote Aí

publicado em 26/11/2021

Junior, voluntário do Irmão Mariano, ao lado do prefeito Jorge Seba e da primeira-dama, Rose Seba: um sonho realizado (Foto: Arquivo pessoal)

Um encontro emocionante aconteceu essa semana na sede da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias. Junior, um voluntário da entidade que é portador de necessidades especiais, tinha o sonho de conhecer o prefeito Jorge Seba e a primeira-dama, Rose Seba e este sonho foi realizado.Segundo Waldenir Cuin, o tio Cuin, como é carinhosamente conhecido, um dos responsáveis pela Associação, mesmo com as dificuldades importas por sua deficiência, Junior sempre se dedicou a instituição e ficou emocionado ao ter o sonho realizado. Uma atitude simples, mas que fez a diferença na vida de uma pessoa.Por falar no prefeito Jorge Seba, hoje ele estará em Olímpia para participar da 4ª edição do Conexidades, um evento voltado às lideranças municipais que discutirá importantes temas para o desenvolvimento das cidades, unindo a iniciativa privada, entidades, fundações, governo e associações representativas.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.