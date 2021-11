Anote Aí

publicado em 23/11/2021

Votuporanga é primeiro lugar do Brasil em “Cobertura de Atenção Básica de Saúde” e 19º lugar no ranking de competitividade, segundo o divulgado pelo CLP (Organização Centro de Liderança Pública). O estudo analisou um total de 411 cidades brasileiras com população acima de 80 mil habitantes, de acordo com estimativa do IBGE em 2020.De acordo com os dados, o município comemora ainda dois resultados importantes na área da saúde, com a terceira colocação do Brasil no “Acesso à Saúde” e quinto lugar no indicador “Atendimento Pré-Natal” nacional.Pelo estudo realizado, Votuporanga pode se orgulhar também dos índices em relação a educação que é investida. Isso porque na educação conquistou o terceiro lugar do Brasil com melhor desempenho no pilar de “Acesso à Educação”, e a quarta colocação no indicador de “Alunos em Tempo Integral da Educação Infantil”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.