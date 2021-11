Anote Aí

publicado em 17/11/2021

Paulo Skaf faz sua última visita a Votuporanga como presidente da Fiesp na sexta-feira (Foto: Éverton Amaro )

Paulo Skaf, presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Sesi e Senai-SP estará em Votuporanga nesta sexta-feira (19). O empresário, que já foi candidato a governador de São Paulo e tem forte influência política, e deve disputar uma vaga ao Senado.O encontro está marcado para as 14h30, na Escola Sesi de Votuporanga. A unidade atende 454 alunos, sendo 352 no Ensino Fundamental e 102 no Ensino Médio e recebeu investimento de R$ 10,5 milhões para melhorias dos espaços e equipamentos para qualidade de ensino.Paulo Skaf termina sua agenda na região noroeste paulista no Senai. A escola recebe aproximadamente 3.000 alunos por ano e possui cursos de aprendizagem industrial, técnico e de formação inicial e continuada, abrangendo as áreas de movelaria (estofados, madeira e chapas), mecânica de usinagem, metalurgia (soldagem), elétrica (residencial e industrial), mecânica de veículos pesados e leves (automotiva), logística e gestão.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.