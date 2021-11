Anote Aí

publicado em 09/11/2021

Morreu, ontem, Joaquim Neves: um vereador combativo da Arena, na legislatura de 1973 à 77; e locutor que passou pela Rádio Cidade (Foto: Arquivo pessoal)

Ontem morreu Joaquim Neves. Ele foi um combativo vereador da Arena na legislatura de 1973 à 77, durante o governo do professor Luiz Garcia De Haro. Joaquim era da situação, aliado do prefeito, mas questionava o Executivo quando, de acordo com a sua ótica, a coisa não estava indo bem.Na época, o empresário Áureo Ferreira foi eleito deputado por Votuporanga e, na Câmara, Joaquim Neves cobrava mais ação do parlamentar. Numa ocasião, o vereador Viana Filho contestou o Joaquim, dizendo que o simples fato de Votuporanga ter uma cadeira na Assembleia Legislativa já era o suficiente. Joaquim bateu de frente: cadeira vazia não resolve nada.Outro grande momento de Joaquim Neves foi no rádio. No mesmo prédio que está instalado a CIDADE FM, ele usava o auditório para apresentar o programa "No Ponteio da Viola". Era um programa sertanejo que apresentava duplas "ao vivo". O programa tinha uma grande audiência.