Anote Aí

publicado em 02/11/2021

Prefeito Jorge Seba satisfeito com o “pacote de obras” que contempla Votuporanga. (Foto:A Cidade )

O protocolo do governador tem que ser cumprido com rigor. Apesar de estar em Votuporanga, sua terra e o seu domicílio eleitoral, o esquema de segurança do governador foi inteiramente observado durante os dias de governo interino do deputado Carlos Eduardo Pignatari. Ontem, para a sua entrevista na Cidade FM, o esquema de segurança foi cumprido integralmente.Carlão não parou nenhum momento nessa semana como governador de São Paulo. Ele percorreu diferentes municípios das regiões de Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente. Em todos os lugares por onde passou ouviu reivindicações e deliberou obras, especialmente na área de saúde e estradas vicinais.Além da assessoria de imprensa e pessoal, Carlão Pignatari foi acompanhado na emissora pelo prefeito da cidade Jorge Seba e o deputado federal Geninho Zuliani (DEM). Eles também foram entrevistados e relataram como altamente positivas as atividades desenvolvidas pelo governador interino nesta semana.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.