publicado em 19/10/2021

Geraldo Alckmin está de volta às redes sociais; quem tinha dúvidas de suas pretensões paras as eleições desde ano, não tem mais (Foto: Redes sociais )

Quem ainda tinha alguma dúvida sobre as pretensões do ex-governador Geraldo Alckmin de voltar ao poder não tem mais. Depois de um longo período afastado das redes sociais (leia-se desde 2019), ele voltou a se movimentar na internet. Quem trabalha nos bastidores da política sabe que este é um sinal ainda mais claro de que ele será candidato neste ano, seja por qual partido for.O próprio ex-governador (sua assessoria, na verdade) brincou com a situação ao postar: “Amigos, voltei! O Geraldo tá ON!” A expressão “ON” se tornou muito utilizada nas redes sociais e costuma ser empregada como sinônimo de “estou na área” ou “estou pronto para o que vier”.A reaparição de Alckmin nas redes sociais se deu em virtude de uma visita à Santa Casa de Santos, onde conheceu as instalações do SUS e participou de uma solenidade em homenagem aos médicos da linha de frente de combate à Covid-19 e aos profissionais com mais de 40 anos de Corpo Clínico. “Enquanto médico, me sinto honrado em poder presenciar esta importante homenagem e também em ver a evolução das instalações do SUS da Santa Casa de Santos, um exemplo de instituição assistencial, de gestão e de acolhimento para o estado de São Paulo”, postou ele.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.