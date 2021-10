Anote Aí

publicado em 15/10/2021

O prefeito Jorge Seba esteve em Rio Preto para acompanhar a visita do governador João Doria. Em sua comitiva estavam os vereadores Nilton Santiago e Valdecir Lio, além do deputado Geninho Zuliani, com quem se encontraram no evento (Foto: Assessoria)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) lança hoje o ‘Programa Mais Saúde’, que visa eliminar a demanda reprimida de exames por imagens no município. Serão realizados 5,1 mil exames de ultrassonografia, raio-x, endoscopia e colonoscopia em pacientes que estão na fila há mais de um ano e meio.A iniciativa, que faz parte do plano de governo de Seba, será possível graças a um recurso de R$ 500 mil conquistado por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB). Os exames serão realizados por empresas contratadas pela Prefeitura após processos de licitação (saiba mais na página 3).Mudando de assunto, o prefeito Jorge Seba esteve ontem em Rio Preto para acompanhar a visita do governador João Doria (PSDB) e o lançamento do programa “Novo Melhor Caminho”. Junto com sua comitiva estavam o vice-prefeito Cabo Valter e os vereadores Nilton Santiago (MDB) e Valdecir Lio (MDB). Eles ainda se encontraram com o deputado federal Geninho Zuliani (DEM).*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.