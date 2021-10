Anote Aí

publicado em 12/10/2021

Frei Arnaldo: 45 anos de saudades (Foto: Arquivo pessoal)

Em vista do ponto facultativo de ontem a sessão da Câmara foi adiada para a próxima quarta-feira, dia 13. A rigor, na pauta não consta nenhuma matéria que possa gerar polêmica. Todavia, é possível que na “Palavra Livre” no expediente, os vereadores possam repercutir os comentários relativo a rejeição da “Taxa do Lixo” da sessão passada.O governador João Doria (PSDB) deve anunciar no próximo dia 18 novas normas de flexibilização no Estado, em vista dos números em queda da pandemia. Entre elas, mudança nas regras sobre o uso obrigatório de máscaras. Doria afirma que o novo cenário aponta para uma “visão otimista em relação ao futuro próximo, e não pessimista”.O uso de máscaras de proteção está em vigor no Estado desde maio de 2020. Todavia, com a flexibilização dos últimos meses, permitindo regras especiais para bares e restaurantes e mesmo com a volta de shows e torcida nos estádios de futebol, muita gente está abandonando as máscaras.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.