Anote Aí

publicado em 21/09/2021

O prefeito Jorge Seba recebeu em seu gabinete ontem a visita de alguns profissionais da educação, que levaram demandas da categoria; Seba se comprometeu a analisar (Foto: Prefeitura de Votuporanga )

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB) tem se mostrado um grande parceiro do prefeito Jorge Seba (PSDB). Isso já era de se esperar por serem do mesmo partido e grupo político, mas o resultado dessa união tem surpreendido até os mais próximos.Para embasar essa afirmação basta analisar as obras em andamento e as que devem sair do papel nos próximos meses. Boa parte delas, ou quase todas, têm do dedo de Carlão, seja com a liberação de emendas ou por sua influência junto ao Governo do Estado.Outro exemplo que deixa isso ainda mais evidente foi a entrega de mais 900 cestas básicas do programa Alimento Solidário, para o Fundo Social da Solidariedade de Votuporanga, que é comandado pela primeira-dama, Rose Seba.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.