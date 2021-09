Anote Aí

publicado em 15/09/2021

Tem apostas que Neto Ferrari pode assumir a secretaria de Esportes (Foto: A Cidade )

O CAV tem motivos de sobra para comemorar. A estreia na Copa Paulista foi brilhante. Vencer por 3 a 0 dentro de Ribeirão Preto, um time tradicional como é o Comercial, motiva o plantel e a torcida. Foi um começo espetacular. E que venha agora, o Velo Clube de Rio Claro, em jogo marcado para a próxima terça-feira, dia 21, em Votuporanga.E agradecemos. Foram muitas as manifestações de reconhecimento e amizade do público torcedor de futebol com a rádio CIDADE FM. Foi a única emissora a transmitir o jogo de ontem, no Estádio “Palmas Travasso”, em Ribeirão Preto. Assim como a torcida, o rádio presente motiva os jogadores.A segunda baixa no governo de Jorge Seba (a primeira foi o Aldo Okoti, da Saev) não teve grande repercussão nos meios políticos. Há quem diga que desde o começo da nova administração o secretário Fabiano Gimenez não se sentia confortável no cargo. Nas rodas políticas os comentários eram de que precisava de um tempo para a sua adaptação.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.